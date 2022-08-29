UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Favbet Foundation передал для ВСУ еще 2 дроны DJI Mavic 3

Фото: Favbet Foundation передал для ВСУ еще 2 дроны DJI Mavic 3 (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений ВСУ два дроны DJI Mavic 3 combo.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

"С вашей помощью мы сможем более качественно уничтожать врага - при помощи дронов мы сможем корректировать работу своей артиллерии, работу нашего гранатометного взвода и повысить свою боеспособность", - заявили воины ВСУ в своем видеообращении.

Кроме того, при поддержке Favbet Foundation военнослужащие получили также два тепловизора и три перископа для выполнения боевых задач.

Как сообщалось, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

В целом компания Favbet и фонд Favbet Foundation помогли ВСУ на сумму более 30 млн грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины