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Favbet Foundation передал 3 тонны топлива для эвакуации украинцев

Новина українською →
Пятница 15 июля 2022 11:53
Favbet Foundation передал 3 тонны топлива для эвакуации украинцев Фото: Favbet Foundation передал 3 тонны топлива для эвакуации украинцев (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Почти 3 тонны топлива передал волонтерам основатель Favbet Foundation Андрей Матюха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Основное назначение - эвакуация мирного населения, а также доставка гуманитарных грузов из Европы для беженцев в Николаевской области.

"К сожалению, в Украине все еще сохраняется дефицит топлива, которое крайне необходимо волонтерам для помощи украинцам. К нам обратились волонтеры из Николаевской области, мы максимально быстро отреагировали и закупили топливо. Надеемся, это спасет не одну жизнь", - отметил Андрей Матюха.

Напомним, ранее при поддержке компании Favbet и Favbet Foundation было передано 5 тонн топлива для украинских военных и волонтеров.

Favbet Foundation-благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд внедряет инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Как ранее сообщали медиа, сейчас 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

Ранее Favbet открыл Центр адаптации для переселенцев с Украины в г. Загреб (Хорватия) с целью бесплатного изучения хорватского и английского языков, оказания психологической поддержки и гуманитарной помощи.

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