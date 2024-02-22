Favbet Foundation організував безкоштовні дитячі секції з футболу та баскетболу в Києві

Серед перших, які розпочали роботу ще минулого року, - секції з футболу та баскетболу в Центрі фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", що знаходиться у Деснянському районі столиці.

Зараз заняття в Центрі відвідують більш як 40 дітей. Футбольній майстерності юних українців тут навчає Андрій Музиченко - старший тренер ФК "Вигурівщина" та досвідчений педагог.

"Ініціатива Favbet Foundation дає дітлахам можливість всебічного розвитку. Діти мають змогу не тільки вчитися грати в улюблену гру та зростати фізично, а ще й розвиватися як особистості, працювати та взаємодіяти в команді для досягнення спільних цілей. "Сильніші разом" - чудовий проект, що інвестує в майбутнє наших дітей", - говорить Андрій.

Баскетболом вихованці Центру займаються під керівництвом Тетяни Шаблінської - професійної тренерки з баскетболу, майстра спорту та багаторазової чемпіонки України, яка в минулому представляла нашу країну на змаганнях у складі національної збірної.

"Безкоштовні секції від Favbet Foundation - унікальний проект, який залучає дітей до фізичної активності та популяризує здоровий спосіб життя. В цей непростий для країни час він дає можливість психологічного перезавантаження та фізичного відновлення", - каже Тетяна.

"Сильніші разом" - частина великого проекту Favbet Foundation під назвою "Клуб супергероїв", що розкриває суперздібності українських дітей. Окрім спортивного, в Клубі є й два освітні напрями, IT Kids та "Сила у знаннях". Перший присвячений навчанню дітей базовим навичкам програмування, а другий - забезпеченню школярів усім необхідним обладнанням для навчання та творчості.

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