Favbet 2022 року сплатив 140 млн гривень ліцензійних платежів

2022 року група компаній Favbet направила до державного бюджету України 140 млн гривень в якості плати за ліцензії на організацію азартних ігор.

"Окрім безпосередньої участі в підвищенні обороноздатності України, Favbet продовжує працювати, розвиватися і платити податки. До бюджету країни 2022 року група компаній Favbet лишень в якості ліцензійних платежів сплатила 140 млн грн. Це тільки плата за ліцензії на організацію азартних ігор, не враховуючи решти податків і відрахувань українського бізнесу до державного і місцевих бюджетів", – йдеться в статті.

Окрім того, благодійний фонд Favbet Foundation та компанії-партнери направили понад 35 млн грн на пряму матеріальну підтримку ЗСУ.

"До 24 лютого у нас були зовсім інші, гуманітарні напрямки – створення електронних бібліотек, дитячі будинки, допомога фонду «Таблеточки». Ми кілька років допомагали БФ «Повернись живим» і через нього ЗСУ. Після початку вторгнення ми, як і багато інших компаній, «ударилися в гуманітарку». Створили свій власний хаб і логістичний маршрут поставок зі Львова. Зробили з офісу укриття для співробітників. Допомагали біженцям у Хорватії. Екіпірували своїх колег, які пішли на фронт. Допомагали столичній Теробороні та обласній поліції. А потім якось все само пішло і закрутилося", коментує президент Favbet Foundation та засновник Favbet Андрій Матюха.

За його словами, у фонді раніше не думали, що зможуть самостійно вибудувати систему постачання автівок для різних підрозділів ЗСУ (від піхотинців та ППО до розвідників). Не розбиралися в характеристиках польових рацій та квадрокоптерів, у приладах нічного бачення.

"Але вся ця наука засвоюється дуже швидко. Вже 60 машин на фронті. Балаклія, Ізюм, Куп’янськ, Лиман, Херсон, Бахмут. Сотня різних квадрокоптерів. Десятки тепловізорів, приладів та прицілів нічного бачення, дальномірів і всілякої необхідної армійської "битовухи": "буржуйки", рукавички, тактичні окуляри. Військові самі знають, що їм треба. Але не завжди можуть отримати необхідне від централізованого бюрократичного механізму постачання. Наша справа - знати, де це взяти і як доставити. В найстисліші терміни. Це посильне завдання. Природа бізнесу в тому, щоби вміти швидко відзиватися на запити ринку", - додав Матюха.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я і спортивного розвитку.

Після початку війни переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни людям.