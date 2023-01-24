Favbet в 2022 году уплатил 140 млн гривен лицензионных платежей

"Кроме прямого участия в повышении обороноспособности Украины, Favbet продолжает работать, развиваться и платить налоги. В бюджет страны в 2022 году группа компаний Favbet только в качестве лицензионных платежей уплатила 140 млн грн. Это только лишь плата за лицензии на организацию азартных игр, не учитывая всех остальных налогов и отчислений украинского бизнеса в государственный и местные бюджеты", - говорится в статье.

Кроме того, благотворительный фонд Favbet Foundation и компании-партнеры направили более 35 млн грн на прямую материальную поддержку ВСУ.

"До 24 февраля у нас были совсем другие, гуманитарные направления - создание электронных библиотек, детские дома, помощь фонду "Таблеточки". Мы несколько лет помогали БФ "Повернись живим" и через него ВСУ. После начала вторжения мы, как и многие другие компании, "ударились в гуманитарку". Создали свой собственный хаб и логистический маршрут поставок из Львова. Сделали из офиса укрытие для сотрудников. Помогали беженцам в Хорватии. Экипировали своих коллег, которые ушли на фронт. Помогали столичной Теробороне и областной полиции. А потом как-то все само пошло и завертелось", комментирует президент Favbet Foundation и основатель Favbet Андрей Матюха.

По его словам, в фонде раньше не думали, что смогут самостоятельно отстроить систему поставки авто для разных подразделений ВСУ (от пехотинцев и ПВО до разведчиков). Не разбирались в характеристиках полевых раций и квадрокоптеров, в приборах ночного видения.

"Но вся эта наука постигается очень быстро. Уже 60 машин на фронте. Балаклея, Изюм, Купянск, Лиман, Херсон, Бахмут. Сотня различных квадрокоптеров. Десятки тепловизоров, приборов и прицелов ночного видения, дальномеров и всякой необходимой армейской "бытовухи": "буржуйки", перчатки, тактические очки. Военные сами знают, что им нужно. Но не всегда могут получить необходимое от централизованного бюрократического механизма снабжения. Наше дело - знать, где это взять и как доставить. В кратчайшие сроки. Это посильная задача. Природа бизнеса в том, чтобы уметь быстро откликаться на запросы рынка", - добавил Матюха.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

После начала войны большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.