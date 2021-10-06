В фаст-фуде Ивано-Франковской области произошло массовое отравление
Фото: в фаст-фуде Ивано-Франковской области произошло массовое отравление (УНИАН)
В городе Калуш (Ивано-Франковская область) произошло массовое отравление в одном из заведений быстрого питания. Госпитализированы 12 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Ивано-Франковской областной государственной администрации.
Известно, что пострадавшие были доставлены в городскую больницу с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит, сальмонеллез".
По информации ведомства, из 12 госпитализированных - двое дети.
Сейчас врачи оценивают состояние 10 человек как средней тяжести, а еще двое пострадавших - в тяжелом состоянии.
Указано, что все заболевшие употребляли лаваш с курицей в заведении общественного питания "Crispy".
Сейчас устанавливается перечень населенных пунктов, вовлеченных во вспышку кишечной инфекции.