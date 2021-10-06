ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В фаст-фуде Ивано-Франковской области произошло массовое отравление 

Новина українською →
Калуш, Среда 06 октября 2021 11:45
В фаст-фуде Ивано-Франковской области произошло массовое отравление  Фото: в фаст-фуде Ивано-Франковской области произошло массовое отравление (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В городе Калуш (Ивано-Франковская область) произошло массовое отравление в одном из заведений быстрого питания. Госпитализированы 12 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Известно, что пострадавшие были доставлены в городскую больницу с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит, сальмонеллез".

По информации ведомства, из 12 госпитализированных - двое дети.

Сейчас врачи оценивают состояние 10 человек как средней тяжести, а еще двое пострадавших - в тяжелом состоянии.

Указано, что все заболевшие употребляли лаваш с курицей в заведении общественного питания "Crispy".

Сейчас устанавливается перечень населенных пунктов, вовлеченных во вспышку кишечной инфекции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковская область Массовое отравление
NEWS
Проект госбюджета-2022 могут изменить. В Минфине не исключают пересмотр макропрогноза
Проект госбюджета-2022 могут изменить. В Минфине не исключают пересмотр макропрогноза
DAILY
Сергей Марченко: Бизнес и граждане не готовы нести дополнительную нагрузку пенсионной реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Сергей Марченко: Бизнес и граждане не готовы нести дополнительную нагрузку пенсионной реформы