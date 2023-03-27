"Фарш, а не війна": окупант про колосальні втрати після невдалого бою (перехоплення)

Військовий РФ розповів про колосальні втрати після чергового невдалого бою та низький рівень продовольчого забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Одна міна і цей самий, мені осколки в ногу і в руку. Всі загинули братан, жодного не лишилося. Фарш, а не війна", - сказав окупант.

За його словами, підрозділ відправився на бій ще першого числа і лише нещодавно залишки окупантів змогли повернутись назад.

"Ні попити, ні поїсти, там зв'язку теж не було", - додав росіянин.