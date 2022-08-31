Фармотрасль Украины уже интегрировалась в ЕС: Ляшко сообщил подробности

В Украине вскоре вступит в силу обновленный закон "О лекарственных средствах", благодаря чему регулирование фармацевтической отрасли перейдет на стандарты ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.
"Обновленный закон "О лекарственных средствах" имплементирует лучшие европейские практики регулирования фармацевтической отрасли", - отметил министр.
Ляшко пояснил, что в связи с подготовкой к вступлению Украины в Европейский Союз, работа над нормативно-правовыми актами, регулирующие фармацевтическую отрасль Украины, является "чрезвычайно актуальной".
"Комплексное обновление законодательной базы является возможностью и для регуляторной системы, и для бизнеса внедрить новые практики работы по-европейски, обновить и унифицировать правила рынка", - сказал министр.
Новый закон улучшит защиту прав, здоровья и интересов потребителей. Кроме того, он позволит снизить уровень коррупции на фармацевтическом рынке.
Закон также урегулирует работу интернет-аптек, поскольку он устанавливает правила дистанционной торговли лекарственными средствами населению и поддерживает экстерриториальность доставки.
Напомним, 28 июля Верховная рада приняла законопроект "О лекарственных средствах" во втором чтении. 16 августа президент подписал законопроект.
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