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Фармотрасль Украины уже интегрировалась в ЕС: Ляшко сообщил подробности

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Среда 31 августа 2022 13:14
Фармотрасль Украины уже интегрировалась в ЕС: Ляшко сообщил подробности Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В Украине вскоре вступит в силу обновленный закон "О лекарственных средствах", благодаря чему регулирование фармацевтической отрасли перейдет на стандарты ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

"Обновленный закон "О лекарственных средствах" имплементирует лучшие европейские практики регулирования фармацевтической отрасли", - отметил министр.

Ляшко пояснил, что в связи с подготовкой к вступлению Украины в Европейский Союз, работа над нормативно-правовыми актами, регулирующие фармацевтическую отрасль Украины, является "чрезвычайно актуальной".

"Комплексное обновление законодательной базы является возможностью и для регуляторной системы, и для бизнеса внедрить новые практики работы по-европейски, обновить и унифицировать правила рынка", - сказал министр.

Новый закон улучшит защиту прав, здоровья и интересов потребителей. Кроме того, он позволит снизить уровень коррупции на фармацевтическом рынке.

Обновленный закон определяет:

  • условия создания, фармацевтической разработки, доклинических исследований, клинических испытаний (исследований), государственной регистрации лекарственных средств;
  • условия производства, производства (изготовления) в условиях аптеки, назначения, применения, импорта, оптовой и розничной торговли, дистанционной торговли, контроля качества, осуществления фармаконадзора лекарств;
  • права и обязанности юридических и физических лиц, а также полномочия органов государственной власти и должностных лиц в соответствующей сфере;
  • создание условий для развития фармацевтической промышленности, формирование благоприятного инвестиционного климата, преодоление технических барьеров в международной торговле лекарственными средствами.

Закон также урегулирует работу интернет-аптек, поскольку он устанавливает правила дистанционной торговли лекарственными средствами населению и поддерживает экстерриториальность доставки.

Напомним, 28 июля Верховная рада приняла законопроект "О лекарственных средствах" во втором чтении. 16 августа президент подписал законопроект.

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