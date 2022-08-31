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Фармгалузь України вже інтегрувалась в ЄС: Ляшко повідомив подробиці

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Середа 31 серпня 2022 13:14
Фармгалузь України вже інтегрувалась в ЄС: Ляшко повідомив подробиці Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

В Україні незабаром набуде чинності оновлений закон "Про лікарські засоби", завдяки чому регулювання фармацевтичної галузі перейде на стандарти ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

"Оновлений закон "Про лікарські засоби" імплементує найкращі європейські практики регулювання фармацевтичної галузі", - зазначив міністр.

Ляшко пояснив, що у зв'язку з підготовкою до вступу України в Європейський Союз, робота над нормативно-правовими актами, що регулюють фармацевтичну галузь України, є "надзвичайно актуальною".

"Комплексне оновлення законодавчої бази є можливістю і для регуляторної системи, і для бізнесу запровадити нові практики роботи по-європейськи, оновити та уніфікувати правила ринку", - сказав міністр.

Новий закон покращить захист прав, здоров’я та інтересів споживачів. Крім того, він дозволить знизити рівень корупції на фармацевтичному ринку.

Оновлений закон визначає:

  • умови створення, фармацевтичної розробки, доклінічних досліджень, клінічних випробувань (досліджень), державної реєстрації лікарських засобів;
  • умови виробництва, виробництва (виготовлення) в умовах аптеки, призначення, застосування, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі, дистанційної торгівлі, контролю якості, здійснення фармаконагляду ліків;
  • права та обов'язки юридичних і фізичних осіб, а також повноваження органів державної влади і посадових осіб у відповідній сфері;
  • створення умов для розвитку фармацевтичної промисловості, формування сприятливого інвестиційного клімату, подолання технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі лікарськими засобами.

Закон також урегулює роботу інтернет-аптек, адже він встановлює правила дистанційної торгівлі лікарськими засобами населенню та підтримує екстериторіальність доставки.

Нагадаємо, 28 липня Верховна рада ухвалила законопроект "Про лікарські засоби" у другому читанні. 16 серпня президент підписав законопроект.

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