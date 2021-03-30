Суд Франции оштрафовал одну из крупнейших фармацевтических компаний страны Servier на 2,7 миллиона евро, признав ее виновной в обмане и непредумышленном убийстве из-за лекарства от диабета Mediator, которое стало причиной смерти около 2 тысяч человек.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на решение суда.

Суд установил, что компания сокрыла потенциально смертельные побочные эффекты.

Кроме того, бывший исполнительный директор Servier Жан-Филипп Сета был приговорен к четырем годам тюремного заключения условно, а французское агентство по лекарственным средствам было оштрафовано на 303 тысячи евро.

Издание отмечает, что препарат Mediator был зарегистрирован как средство для лечения диабета, но его широко прописывали в качестве средства для подавления аппетита, чтобы помочь людям похудеть. Его активное химическое вещество известно как Benfluorex.

По данным министерства здравоохранения Франции, применение Mediator вызывало повреждение сердечного клапана, в результате чего погибло не менее 500 человек, однако, как указывает The Guardian, по данным других исследований, число погибших составляет около 2 тысяч.

Еще тысячи пациентов, принимавшие этот препарат, получили серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы.

"Несмотря на то, что они знали о рисках, которым подвергали в течение многих лет,… они (Servier, - ред.) никогда не принимали необходимых мер и поэтому виновны в обмане", - заявила председатель уголовного суда Сильви Даунис.



