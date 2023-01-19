Фармкомпанія "Здоров’я" придбала тепловізор для однієї з військових частин
Фармацевтична компанія "Здоров’я" придбала тепловізор ThermTec Cyclops для однієї з військових частин, що захищає харківський напрямок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
"Обладнання допоможе ще ефективніше давати відсіч ворогу та швидше гнати окупанта з території України. Оснащені тепловізорами наші хлопці зможуть стежити за ворогом з безпечної відстані та чітко фіксувати їхнє місцезнаходження за допомогою вбудованого GPS модуля. Він допоможе виявити ціль на відстані майже 2 км. Сучасна компактна техніка має можливість записувати відео або відразу передавати його до оперативного центру", - зазначають в компанії.
Нагадаємо, фармкомпанія "Здоров’я" підтримує військових з перших днів війні, за що колектив неодноразово отримував подяки.
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