Фармкомпанія "Здоров’я" почала виготовляти окопні свічки та буржуйки для ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Одна така свічка горить понад 4 годин. Протягом цього часу вона не лише дає світло, а й тепло: з її допомогою можна розігрівати їжу. Також налагодили виготовлення пічок-буржуйок. Потреба у них колосальна. Вони обігрівають бліндажі, біля них солдати просушують особисті речі. Майстри фармкомпанії реалізували можливість регулювати забір і відведення повітря. Це дозволяє контролювати інтенсивність горіння та виводити димові гази на зовні", - зазначають в компанії.

Крім того, верхня горизонтальна поверхня пічки призначена для приготування та підігріву їжі. Це дозволяє економно використовувати ресурси й довше зберігати тепло. Одна така буржуйка може зігріти сотню бійців у бліндажі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що працівники та керівництво фармкомпанії "Здоров’я" з першого дня війни допомагали військовим у Харкові. Зокрема, компанія передала дрони, забезпечила гаряче харчування солдатам ЗСУ та тероборони.