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Фармкомпания "Здоровье" начала производить окопные свечи и буржуйки для ВСУ

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Воскресенье 25 декабря 2022 19:05
Фармкомпания "Здоровье" начала производить окопные свечи и буржуйки для ВСУ Фото: фармкомпания "Здоровье" начала производить окопные свечи и буржуйки для ВСУ (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Сотрудники харьковской фармацевтической компании "Здоровье" начали производить окопные свечи и буржуйки для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Одна такая свеча горит более 4 часов. В течение этого времени она не только дает свет, но и тепло: с ее помощью можно разогревать пищу. Также наладили изготовление печок-буржуек. Потребность в них колоссальная. Они обогревают блиндажи, возле них солдаты просушивают личные Кстати. Мастера фармкомпании реализовали возможность регулировать забор и отвод воздуха. Это позволяет контролировать интенсивность горения и выводить дымовые газы на снаружи", - отмечают в компании.

Кроме того, верхняя горизонтальная поверхность печи предназначена для приготовления и подогрева пищи. Это позволяет экономно использовать ресурсы и дольше сохранять тепло. Одна такая буржуйка может согреть сотню бойцов в блиндаже.

Ранее сообщалось, что работники и руководство фармкомпании "Здоровье" с первого дня войны помогали военным в Харькове. В частности, компания передала дроны, обеспечила горячее питание солдатам ВСУ и терроборонам.

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Вооруженные силы Украины фармацевтические компании
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