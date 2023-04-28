Фармкомпанія "Здоров'я" підтвердила відповідність вимогам GMP

Харківські фармацевтичні компанії "Здоров'я" та "Здоров'я народу" в очній формі пройшли інспектування й були рекомендовані до отримання сертифіката GMP.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Сертифікат відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам GMP - міжнародний стандарт. Він є основним документом, виданим Держлікслужбою за результатами інспектування, який засвідчує відповідність умов виробництва лікарських засобів чинним в Україні вимогам GMP.

"Наявність у підприємства такого сертифіката гарантує забезпечення якості на всіх етапах виробництва: від моменту затвердження виробника вихідної сировини та пакувальних матеріалів, їхнього надходження на підприємство до відвантаження готової продукції на склад. Кожна серія випущених лікарських засобів контролюється відповідно до вимог реєстраційного досьє", - зазначають в компанії.

Перевірка охоплювала усі виробничі дільниці підприємств, складські зони, зони контролю якості, допоміжні зони та обладнання.

Виробництво стерильних лікарських засобів здійснюється на 3 сертифікованих дільницях:

Цех стерильних лікарських засобів №1

Дільниця з виробництва ін'єкційних лікарських засобів в ампулах (ампульний цех)

Дільниця з виробництва ін'єкційних лікарських форм (цех готових лікарських форм)

Виробництво нестерильних лікарських засобів здійснюється на 10 сертифікованих дільницях:

Цех нестерильних лікарських засобів (Дільниця твердих лікарських форм та ділянка рідких пероральних лікарських засобів, сиропів)

Дільниця з виробництва таблетованих лікарських форм (цех готових лікарських форм)

Дільниця з виробництва капсульованих лікарських форм і порошків (цех готових лікарських форм)

Дільниця з виробництва таблетованих лікарських форм (цех готових лікарських засобів)

Дільниця з виробництва твердих лікарських форм антибіотиків та гормонів (цех готових лікарських засобів

Дільниця з виробництва твердих лікарських форм малих промислових та дослідних серій (цех готових лікарських засобів)

Дільниця з виробництва м'яких, рідких лікарських форм, спреїв та аерозолів (фітохімічний цех)

Дільниця з виробництва Аргініну глутамату порошку кристалічного (субстанції) (фітохімічний цех)

Дільниця з виробництва м'яких желатинових капсул (цех м'яких лікарських форм)

Дільниця з виробництва мазей, гелів, кремів (цех м'яких лікарських форм)

Результати інспектування підтвердили ефективне функціонування фармацевтичної системи якості як у мирний час, так і під час воєнного стану.

"Хоча обставини повітряної тривоги та обстрілів суттєво ускладнювали огляд потужностей, фахівці Управління ліцензування виробництва лікарських засобів пересвідчилися у відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики (GMP) та контролю за дотриманням цих вимог. Щодня потужності двох харківських заводів забезпечують громадян якісними ліками", - додають в компанії.

"У надскладні часи для країни, коли йде війна, коли Харків обстрілюють і гинуть люди - колектив компанії працює, кожен на своєму місці. Наші фахівці роблять усе можливе, щоб українці мали життєво необхідні ліки. З першого дня широкомасштабної війни компанія "Здоров’я" підтримувала та продовжує підтримувати всіх, хто наближає перемогу. Ми надаємо гуманітарну допомогу українцям, яким вона вкрай необхідна", - підкреслив голова наглядової ради компанії Олександр Доровський.

Нагадаємо, від початку повномасштабного протистояння на потреби армії компанії "Здоров'я" та "Здоров’я народу" передавали ліки, закуповували генератори, квадрокоптери, передавали та ремонтували автомобілі ЗСУ, укомплектували необхідним оснащенням співробітників компаній, що вступили до лав ЗСУ.

На потреби ЗСУ передали близько 20 автомобілів. Додатково, з ініціативи керівництва компанії, закупили комплекти технічного обладнання для автомобілів (домкрати, набори інструментів, аптечки). Придбали та передали розвідникам дрони.