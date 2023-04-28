Фармкомпания "Здоровье" подтвердила соответствие требованиям GMP
Харьковские фармацевтические компании "Здоровье" и "Здоровье народа" в очной форме прошли инспектирование и были рекомендованы для получения сертификата GMP.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Сертификат соответствия условий производства лекарственных средств требованиям GMP - международный стандарт. Он является основным документом, выданным Госликслужбой по результатам инспектирования, удостоверяющим соответствие условий производства лекарственных средств действующим в Украине требованиям GMP.
"Наличие у предприятия такого сертификата гарантирует обеспечение качества на всех этапах производства: с момента утверждения производителя исходного сырья и упаковочных материалов, их поступления на предприятие до отгрузки готовой продукции на склад. Каждая серия выпускаемых лекарственных средств контролируется в соответствии с требованиями регистрационного досье", - отмечают в компании.
Проверка включала все производственные участки предприятий, складские зоны, зоны контроля качества, вспомогательные зоны и оборудование.
Производство стерильных лекарственных средств осуществляется на 3 сертифицированных участках:
- Цех стерильных лекарственных средств №1
- Участок по производству инъекционных лекарственных средств в ампулах (ампульный цех)
- Участок по производству инъекционных лекарственных форм (цех готовых лекарственных форм)
Производство нестерильных лекарственных средств осуществляется на 10 сертифицированных участках:
- Цех нестерильных лекарственных средств (Участок твердых лекарственных форм и участок жидких пероральных лекарственных средств, сиропов)
- Участок по производству таблетированных лекарственных форм (цех готовых лекарственных форм)
- Участок по производству капсулированных лекарственных форм и порошков (цех готовых лекарственных форм)
- Участок по производству таблетированных лекарственных форм (цех готовых лекарственных средств)
- Участок по производству твердых лекарственных форм антибиотиков и гормонов (цех готовых лекарственных средств)
- Участок по производству твердых лекарственных форм малых промышленных и опытных серий (цех готовых лекарственных средств)
- Участок по производству мягких, жидких лекарственных форм, спреев и аэрозолей (фитохимический цех)
- Участок производства Аргинина глутамата порошка кристаллического (субстанции) (фитохимический цех)
- Участок по производству мягких желатиновых капсул (цех мягких лекарственных форм)
- Участок по производству мазей, гелей, кремов (цех мягких лекарственных форм)
Результаты инспектирования подтвердили эффективное функционирование фармацевтической системы качества как в мирное время, так и во время военного положения.
"Хотя обстоятельства воздушной тревоги и обстрелов существенно усложняли обзор мощностей, специалисты Управления лицензирования производства лекарственных средств убедились в соответствии с условиями производства лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики (GMP) и контроля за соблюдением этих требований. Ежедневно мощности двух харьковских заводов обеспечивают граждан качественными лекарствами", - добавляют в компании.
"В сверхсложные времена для страны, когда идет война, когда Харьков обстреливают и гибнут люди - коллектив компании работает, каждый на своем месте. Наши специалисты делают все возможное, чтобы у украинцев было жизненно необходимое лекарство. С первого дня широкомасштабной войны компания "Здоровье "поддерживала и продолжает поддерживать всех, кто приближает победу. Мы оказываем гуманитарную помощь украинцам, которым она крайне необходима", - подчеркнул председатель наблюдательного совета компании Александр Доровский.
Напомним, с начала полномасштабного противостояния на нужды армии компании "Здоровье" и "Здоровье" народу" передавали лекарства, закупали генераторы, квадрокоптеры, передавали и ремонтировали автомобили ВСУ, укомплектовали необходимым оснащением сотрудников компаний, вступивших в ряды ВСУ.
На нужды ВСУ передали около 20 автомобилей. Дополнительно, по инициативе руководства компании закупили комплекты технического оборудования для автомобилей (домкраты, наборы инструментов, аптечки). Приобрели и передали разведчикам дроны.