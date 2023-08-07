Фармкомпанія "Здоров'я" передала рентгенологічній клініці обладнання для реабілітації військових

Рентгенографічна система провадиться в Іспанії. Вона поєднує в собі сучасні технології високочастотних рентгенівських випромінювачів та керованого процесора. Архітектура системи дозволяє працювати одночасно із двома пацієнтами.

Також компанія постійно передає медикаменти різним закладам України, де лікуються військові.

Так, надано гуманітарну допомогу міській клінічній лікарні №17, міській клінічній лікарні №25, військовій частині 3306, військовій частині А0409, управлінню станції швидкої медичної допомоги.

Крім того, з початку війни було надано благодійну допомогу лікарськими засобами на суму понад 25 млн грн.

Керівництво та співробітники компанії постачали аптечки першої допомоги для літніх людей, дітей та жінок у бомбосховищі на станціях метрополітену.

З часу запровадження військового стану підприємства групи неодноразово передавали лікарські засоби до Головного управління Міністерства внутрішніх справ Харківської області, спеціальних підрозділів поліції, КП "Харківські теплові мережі" та інших комунальних підприємств.

У червні 2023 року допомогу направили до клінічних лікарень №27 та №13 та Національного інституту терапії ім. Л. Т. Малої НАМНУ у Харкові, а також у Запорізьку обласну клінічну лікарню. Необхідні медпрепарати отримали Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. Академіка М. Д. Стражеска НАМНУ, Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №2, Міністерство оборони України, військові частини.

Окрім медичної допомоги, за півроку фармкомпанія "Здоров'я" придбала для армії понад 60 квадрокоптерів, частина з яких оснащена тепловізорами. Велику партію із цих дронів передали Державній прикордонній службі України, щоб посилити захист наших рубежів.

"Наші захисники сьогодні борються за майбутнє кожного з нас. Ціною своїх життів вони по сантиметру відвойовують рідну землю. Наш обов'язок допомагати їм у цьому та забезпечувати необхідним. Як фармацевтична компанія долучаємося до лікування та реабілітації поранених. Відповідальний бізнес став надійною опорою для держави та військових у цій війні, - наголошує голова наглядової ради фармацевтичної компанії "Здоров'я" Олександр Доровський.

Нагадаємо, у 2023 році, 3 компанії групи "Здоров'я" в очній формі пройшли інспектування Держлікслужбою України та були рекомендовані до отримання сертифікату GMP.