Фармацевтичний ринок має працювати за ринковими правилами, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар економіста Бориса Кушнірука.

"Замість прозорої конкуренції було затверджено перелік із 100 препаратів, на які виробники мали знизити ціни. Але кожен виробник обрав лише 5-10 найменувань, тоді як решта залишилася без змін", - пояснив експерт.

Крім того, скасування маркетингових договорів між аптеками та постачальниками, на думку Кушнірука, позбавило аптечні мережі важливої компенсації витрат: на логістику, промоцію та зберігання. Натомість ці кошти залишилися виробникам.

"Хто виграв? Точно не споживач", - зауважив економіст.

Він також висловив сподівання, що найближчим часом на урядовому рівні буде прийнято рішення про повернення до ринкової логіки.

"Конкуренція - єдиний шлях знизити ціни по-справжньому, а не створити ілюзію регулювання. Коли аптеки знову зможуть отримувати маркетингову винагороду, вони почнуть змагатися між собою: знижки, акції, бонуси - усе це напряму вигідно покупцю", - резюмував Кушнірук.