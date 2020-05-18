Фармацевтический рынок по итогам года вырастет на 6-8%, - Шимкив

Объемы продаж на фармацевтическом рынке Украины по итогам 2020 года вырастут на 6-8%. Об этом заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив в рамках масштабного аналитического исследования о фармрынке, передает РБК-Украина.

По его словам, в целом продажи на фармацевтическом рынке с момента введения карантина в Украине снизились примерно на 20%. Основная причина, по мнению Шимкива - отсрочка плановых визитов украинцев к врачам, и, как следствие - снижение количества назначений лекарственных средств.

"Одновременно это формирует явление отложенного спроса. Как только плановые визиты в медицинские учреждения возобновятся в прежнем объеме, вернется и спрос на лекарства, и фармацевтический рынок вырастет на 6-8% по сравнению с прошлым годом. Это меньше, чем прогнозируемые в начале года 14%, однако прогноз достаточно оптимистичен", - подчеркнул Шимкив.

Глава совета директоров Darnitsa Group также добавил, что в целом, у большинства игроков украинского фармрынка ситуация стабильна.

"Например благодаря тому, что не произошло резкого повышения курса национальной валюты, не сбылись прогнозы относительно ухудшения ситуации у импортеров лекарств - цены на препараты существенно не выросли, спрос в целом сохранился. Практически не закрывались аптеки, за исключением тех, которые работают в торговых центрах. Распределение доли рынка также в целом не изменилось. Вероятно, сложности, с которыми сейчас сталкиваются фармацевтические компании, связаны прежде всего с индивидуальными подходами к управлению бизнесом, а не карантинными ограничениями", - отметил он.

Шимкив отметил, что карантин не повлиял на работу "Дарницы" благодаря проведенной ранее диджитализации большинства процессов. "Darnitsa Group не остановила ни один из проектов M&A", - сообщил Шимкив.

Кроме этого, по его словам, все сотрудники обеспечены медицинской страховкой и средствами индивидуальной защиты, часть офиса перешла на удаленную работу. Прием персонала на работу в карантин не прекращался. Кроме того, компания переориентировала часть своих производственных процессов, чтобы удовлетворить спрос населения на отдельные препараты.

"В марте произошел резкий рост спроса на жаропонижающие и обезболивающие средства, и "Дарница" увеличила их производство, чтобы обеспечить спрос. Также сформировался высокий спрос на противовирусные средства, в частности - умифеновир, который в некоторых странах включен в руководства по лечению COVID-19 и входит в состав нашего противовирусного препарата "Иммустат". Еще одно важное стратегическое направление - подготовка к производству препарата на основе гидроксихлорохина, который врачи США, Европы, Китая применяют для лечения больных COVID-19 в рамках клинических исследований", - добавил Шимкив.

Напомним, фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решения проблем боли. Чистый доход от реализации продукции в 2019 году - 3,312 млрд грн, рост чистой прибыли составил 30%. Бенефициары компании - семья Загорий.