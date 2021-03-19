Фармацевтические компании стали одними из самых инновационных в мире, - Шимкив

Пандемия COVID-19 дала серьезный толчок для инновационного развития фармацевтических компаний и поэтому уже через год они вошли в мировые рейтинги самых инновационных компаний мира/

Он отметил, что вызовы, связанные с COVID-19, стоящие перед всеми странами, побудили фармацевтику к поиску и разработке креативных решений. В качестве примера он привел компанию Moderna, использующую технологию мРНК и секвенирование генома для проектирования и изготовления различных вакцин.

"В мире по международным рейтингам именно фармацевтическая индустрия входит в перечень самых инновационных компаний - Moderna, Pfizer, Novаvax, Jonson & Jonson. Мир создал вакцину от COVID-19 меньше чем за год! Конечно, мы понимаем, что клинические исследования всех вакцин продолжаются, но передовые технологии, которые используют фармкомпании, позволяют сделать то, о чем еще несколько лет назад можно было только мечтать. Поэтому процесс поиска и разработки креативных решений продолжается и фармацевтическая отрасль является здесь одним из лидеров. Если говорить о "Дарнице", то для нас процесс инноваций является постоянным. Он длится в компании нон-стоп и охватывает сотрудников, потребителей - пациентов, включает разработку и производство, потому что "Дарница" является крупнейшим производителем в Украине по объему изготавливаемой продукции", - отметил Шимкив.

Он также добавил, что украинские фармкомпании по качеству препаратов и технологиям их изготовления не уступают мировым производителям. В то же время украинцы, по словам Шимкива, часто недооценивают отечественный продукт.

"Украинский фармсектор давно работает на международных рынках и понимает, что требования, предъявляемые, в частности, европейскими рынками - они достаточно жесткие. И требования к украинскому фармпроизводству аналогичны требованиям, которые существуют в Европейском Союзе. Европейцы приятно удивляются, когда видят в Украине процесс производства и качество лекарств. А украинцы часто недооценивают собственные ресурсы и собственную инфраструктуру", - подчеркнул Шимкив.

По его мнению, именно благодаря мощному и отлаженном производству украинцы, в отличие от европейских стран, практически не ощутили нехватку лекарств во время локдауна.