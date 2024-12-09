Фармацевти закликають Гетманцева не допустити втрати бюджету у 3,9 млрд гривень на рік

"Це (ухвалення поправок, – ред.) призведе до втрати 3,9 мільярда гривень податкових надходжень щорічно. Це прямий удар по державній казні, який є неприпустимим у складний воєнний час", - йдеться у зверненні.

Представники галузі наголошують, що держава не може дозволити собі такі втрати, особливо в умовах війни, коли кожна гривня є критично важливою для підтримки економіки та обороноздатності.

Крім того, фармацевти попереджають, що у разі ухвалення змін до законодавства, які пропонуються, відбудеться масштабна тінізація галузі. Адже учасникам ринку доведеться шукати обхідні шляхи для продовження своєї діяльності, що тільки погіршить прозорість бізнес-середовища.

"Обмеження, які пропонується внести до законопроєкту зруйнують стабільність ринку, призведуть до банкрутства аптек та постачальників, що в кінцевому підсумку спричинить дефіцит лікарських засобів і здорожчання ліків для споживачів", - наголошує асоціація.

Фармацевти закликають Гетманцева особисто взяти участь у засіданні Комітету з питань здоров’я нації, щоб забезпечити прозорість процесу ухвалення рішень. Вони підкреслюють, що саме його лідерство може допомогти знайти зважене рішення, яке не поставить під загрозу економіку країни.

"Ви неодноразово декларували необхідність боротьби з тіньовою економікою, проте пропоновані ініціативи мають протилежний ефект, заганяючи бізнес у "тінь". У нинішній складній ситуації, коли Україна перебуває у стані війни, кожна копійка надходжень до державного бюджету є критично важливою. Ми закликаємо Вас втрутитися в ситуацію, забезпечити прозорість ухвалення рішень і підтримати бізнес, який працює чесно і відкрито", - підсумували фармацевти.