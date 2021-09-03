"Фармак" заявляет об автоматизации процедуры подбора персонала

"Фармак" первым среди украинских фармацевтических компаний внедрил систему SAP SuccessFactors с целью автоматизации наиболее трудоемких процессов в области управления персоналом. Сейчас внедряется новый модуль - SAP SuccessFactors Recruiting.

Как рассказывают в компании, SAP SuccessFactors Recruiting позволит охватить и автоматизировать весь процесс подбора персонала от запуска заявок на поиск человека до ее выхода на работу. Он также дает возможность анализировать работу рекрутеров с помощью метрик HR-эффективности.

Кроме того, HR-специалисты смогут эффективнее работать с базами резюме, вести учет внутренних и внешних кандидатов, формировать группы найрелевантниших претендентов согласно заявке на подбор персонала и сохранять результаты проведенных собеседований. Такой подход значительно сократит трудозатраты на поиск специалистов и ускорит закрытия вакансий.

"Активно цифровизуючы бизнес," Фармак "большое внимание уделяет автоматизации HR-процессов. Уже три года у нас работает модуль SAP SuccessFactors, который перевел в онлайн постановку, каскадирования и согласования целей, ежегодное оценивания по корпоративным и управленческими компетенциями, формирование индивидуальных планов развития и кадрового резерва ", - отмечает директор по персоналу" Фармак "Виктория Кондрашихина.

Также по ее словам, в прошлом году компания начала вводить модуль, который автоматизирует обучение персонала. Это должно упростить и ускорить процесс получения новых знаний и перейти от бумажных носителей к управлению цифровыми данными и развивать e-learning с элементами Геймификация, сделав обучение более гибким и результативным.

"Сейчас вводим автоматизацию рекрутинга для еще большей эффективности и высвобождения времени HR-специалистов на другие стратегические задачи", - резюмируют в компании.