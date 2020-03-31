ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Фармак" заявил о готовности выпускать антисептические средства для украинцев

Новости » Общество     31.03.2020 - 17:20
"Фармак" заявил о готовности выпускать антисептические средства для украинцев
Иллюстративное фото (farmak.ua)

Исполнительный директор компании призвал всех соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения

Фармацевтическая компания "Фармак" в связи с распространением эпидемии коронавируса в Украине готова наладить выпуск антисептических средств для украинцев на своих заводах. Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор ПАО "Фармак" Владимир Костюк.

"Мы видим острую необходимость отечественного рынка в антисептических средствах, поэтому уже наладили выпуск антисептиков. Пока только для собственных нужд, но готовы выпускать и для внешнего пользования - вопрос в процедуре регистрации", - написал Владимир Костюк.

По его словам, Верховная рада приняла законопроект, одна из норм которого упрощает процедуру выпуска на рынок дезинфицирующих средств для преодоления острого дефицита в аптеках, больницах и на производствах на время эпидемии.

"В частности, была отменена процедура регистрации для запуска на рынок антисептиков, не содержащих вредных для здоровья человека веществ. А также была введена 0% ставка акцизного налога на спирт, который является одним из ключевых ингредиентов дезинфицирующих средств", - добавил Костюк.

Исполнительный директор "Фармак" также подчеркнул, что сегодня идет борьба не кого-то одного с вирусом, это борьба каждого, и призвал соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения.

Напомним, ранее сообщалось, что ПАО "Фармак" изучает возможности запуска производства продукции для борьбы с коронавирусом, в том числе диагностических тест-систем.

Как писало РБК-Украина, Всеукраинская благотворительная организация "Благотворительный фонд семьи Жебровских" выделила 10 млн гривен на противодействие распространению коронавируса в Украине.

Украинцам с коронавирусом разрешили выходить в аптеки и магазины Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 31 марта
Новости Украины ФармаклекарстваКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь