"Фармак" заявил о готовности выпускать антисептические средства для украинцев

Иллюстративное фото (farmak.ua)

Исполнительный директор компании призвал всех соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения

Фармацевтическая компания "Фармак" в связи с распространением эпидемии коронавируса в Украине готова наладить выпуск антисептических средств для украинцев на своих заводах. Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор ПАО "Фармак" Владимир Костюк.

"Мы видим острую необходимость отечественного рынка в антисептических средствах, поэтому уже наладили выпуск антисептиков. Пока только для собственных нужд, но готовы выпускать и для внешнего пользования - вопрос в процедуре регистрации", - написал Владимир Костюк.

По его словам, Верховная рада приняла законопроект, одна из норм которого упрощает процедуру выпуска на рынок дезинфицирующих средств для преодоления острого дефицита в аптеках, больницах и на производствах на время эпидемии.

"В частности, была отменена процедура регистрации для запуска на рынок антисептиков, не содержащих вредных для здоровья человека веществ. А также была введена 0% ставка акцизного налога на спирт, который является одним из ключевых ингредиентов дезинфицирующих средств", - добавил Костюк.

Исполнительный директор "Фармак" также подчеркнул, что сегодня идет борьба не кого-то одного с вирусом, это борьба каждого, и призвал соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения.

Напомним, ранее сообщалось, что ПАО "Фармак" изучает возможности запуска производства продукции для борьбы с коронавирусом, в том числе диагностических тест-систем.

Как писало РБК-Украина, Всеукраинская благотворительная организация "Благотворительный фонд семьи Жебровских" выделила 10 млн гривен на противодействие распространению коронавируса в Украине.