"Фармак" заявив про готовність випускати антисептичні засоби для українців

Ілюстративне фото (farmak.ua)

Виконавчий директор компанії закликав всіх дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров'я

Фармацевтична компанія "Фармак" у зв'язку з поширенням епідемії коронавірусу в Україні готова налагодити випуск антисептичних засобів для українців на своїх заводах. Про це на своїй сторінці в Facebook написав виконавчий директор ПАТ "Фармак" Володимир Костюк.

"Ми бачимо гостру потребу вітчизняного ринку в антисептичних засобів, тому вже налагодили випуск антисептиків. Поки тільки для власних потреб, але готові випускати й для зовнішнього користування - питання в процедурі реєстрації", - написав Володимир Костюк.

За його словами, Верховна рада прийняла законопроект, одна з норм якого спрощує процедуру випуску на ринок дезінфікуючих засобів для подолання гострого дефіциту в аптеках, лікарнях та на виробництвах на час епідемії.

"Зокрема, була скасована процедура реєстрації для запуску на ринок антисептиків, що не містять шкідливих для здоров'я людини речовин. А також була введена 0% ставка акцизного податку на спирт, який є одним з ключових компонентів дезінфекційних засобів", - додав Костюк.

Виконавчий директор "Фармак" також підкреслив, що сьогодні йде боротьба не когось одного з вірусом, це боротьба кожного, і закликав дотримуватися рекомендації Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПАТ "Фармак" вивчає можливість запуску виробництва продукції для боротьби з коронавірусом, у тому числі діагностичних тест-систем.

Як повідомляло РБК-Україна, Всеукраїнська благодійна організація "Благодійний фонд родини Жебрівських" виділила 10 млн гривень на протидію поширенню коронавірусу в Україні.