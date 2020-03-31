ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Фармак" заявив про готовність випускати антисептичні засоби для українців

Новини » Суспільство     31.03.2020 - 17:20
"Фармак" заявив про готовність випускати антисептичні засоби для українців
Ілюстративне фото (farmak.ua)

Виконавчий директор компанії закликав всіх дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров'я

Фармацевтична компанія "Фармак" у зв'язку з поширенням епідемії коронавірусу в Україні готова налагодити випуск антисептичних засобів для українців на своїх заводах. Про це на своїй сторінці в Facebook написав виконавчий директор ПАТ "Фармак" Володимир Костюк.

"Ми бачимо гостру потребу вітчизняного ринку в антисептичних засобів, тому вже налагодили випуск антисептиків. Поки тільки для власних потреб, але готові випускати й для зовнішнього користування - питання в процедурі реєстрації", - написав Володимир Костюк.

За його словами, Верховна рада прийняла законопроект, одна з норм якого спрощує процедуру випуску на ринок дезінфікуючих засобів для подолання гострого дефіциту в аптеках, лікарнях та на виробництвах на час епідемії.

"Зокрема, була скасована процедура реєстрації для запуску на ринок антисептиків, що не містять шкідливих для здоров'я людини речовин. А також була введена 0% ставка акцизного податку на спирт, який є одним з ключових компонентів дезінфекційних засобів", - додав Костюк.

Виконавчий директор "Фармак" також підкреслив, що сьогодні йде боротьба не когось одного з вірусом, це боротьба кожного, і закликав дотримуватися рекомендації Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПАТ "Фармак" вивчає можливість запуску виробництва продукції для боротьби з коронавірусом, у тому числі діагностичних тест-систем.

Як повідомляло РБК-Україна, Всеукраїнська благодійна організація "Благодійний фонд родини Жебрівських" виділила 10 млн гривень на протидію поширенню коронавірусу в Україні.

Українцям з коронавірусом дозволили виходити в аптеки і магазини Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 31 березня
Новини України ФармаклекарстваКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся