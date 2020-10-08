"Фармак" вошел в рейтинг крупнейших частных компаний Украины по версии Forbes

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" вошла в рейтинг "100 крупнейших частных компаний Украины".

Об этом свидетельствуют данные рейтинга "Forbes Украина", передает пресс-служба компании.

Стоит отметить, что "Фармак" - единственный отечественный фармпроизводитель, попавший в этот список. В компании также добавляют, что являются лидером рынка с долей 5,9%.

"Лекарственные средства, которые производятся на предприятии, присутствуют во всех четырнадцати терапевтических группах. Среди основных направлений - противопростудные, эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические портфели. Ежегодно "Фармак" выводит на рынок около 20 новых лекарств, и это сложнокомпонентные, современные препараты, которые необходимы миллионам жителей, как в нашей стране, так и за ее пределами. В настоящий момент в разработке - около ста лекарственных средств", - говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, на предприятии работает более 2700 человек, а в целом компания продает 40 зарегистрированных препаратов в 13 европейских странах.

"Это рекорд для украинской фармацевтики. С началом пандемии резко вырос спрос на лекарственные средства для комплексной терапии пациентов с COVID-19. Это сделало некоторые лекарства фирмы чрезвычайно востребованными. И хотя не все они зарегистрированы в странах ЕС, в ситуации аномального спроса компания получила разрешение на ввоз не только в Великобританию, Швецию, Францию, Германию и Польшу, но и в Австралию, Новую Зеландию, Мексику и Сингапур. Кроме того, предприятие обеспечило рекордные отгрузки сложных инъекционных препаратов в Израиль. Такие условия для нас стали возможными благодаря тому, что система качества "Фармак" отвечает стандартам ЕС, а производство сертифицировано европейскими инспекциями", - отметил в интервью "Forbes Украина" исполнительный директор "Фармак" Владимир Костюк.

Напомним, ранее сообщалось, что за 2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP. 14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.