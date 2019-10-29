"Фармак" - не единственный производитель "Корвалола", - расследование

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За "Корвалол" уже 15 лет идет борьба между его основными производителями

Препарату "Корвалол" в этом году исполнилось 60 лет, но он по-прежнему остается самым популярным седативным средством в Украине. Об этом говорится в сюжете телеканала ICTV.

"Если говорить о секрете успеха "Корвалола" – то это седативное, успокоительное действие и доступная, умеренная цена", - объясняет в сюжете телеканала Анастасия Зражевская, директор фармацевтической компании "Дарница" по корпоративным коммуникациям.

Тележурналисты напоминают, что за "Корвалол" уже 15 лет идет борьба между его основными производителями – киевскими компаниями "Фармак" и "Дарница".

"Главный аргумент "Фармака" – они первыми зарегистрировали препарат после распада Советского Союза", - говорится в сюжете.

Вместе с тем на "Дарнице" убеждены, что название препарата создавалась в советские времена, когда понятия интеллектуальной собственности не существовало.

"В Советском Союзе прав интеллектуальной собственности как таковых ни у граждан, ни у предприятии не было. Именно поэтому гражданину, когда он в Советском Союзе покупал "Корвалол", было абсолютно все равно, кто производитель этого товара", - прокомментировал адвокат "Дарницы" Александр Мамуня.

Журналисты сообщают, что доходность "Корвалола" на украинском рынке превышает 100 млн грн в год, а потому вокруг этого препарата возникнет еще не один спор.

Как сообщалось, "Корвалол" появился в СССР в 1959 году как аналог немецкого препарата "Валокордин". Регистрационные удостоверения на производство "Корвалола" имели 70 заводов по всей территории СССР. Сейчас "Корвалол" производят разные предприятия в России, Беларуси, Украине, Узбекистане и Германии.

Суды между "Фармаком" и "Дарницей" за "Корвалол" начались 2004 году. Цель "Фармака" - добиться отмены госрегистрации препарата "Корвалол-Дарница". Представители "Дарницы" считают, что "Корвалол" был достоянием всего народа и не может быть монополизирован одним производителем. Кроме того, элемент "Дарница" в названии лекарства исключает возможность спутать это обозначение с торговой маркой "Фармака".

Еще в 2011 году "Фармак" полностью проиграл "Дарнице" процесс, где предметом спора являлось обозначение "Корвалол". Тем не менее, в 2017 году "Фармак" возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на "Корвалол Corvalolum".

Летом 2017 года Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы" отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Сейчас дело рассматривает Хозяйственный суд города Киева.

Эксперты фармрынка отмечали, что победа "Фармака" в этом деле может иметь негативные последствия для украинских пациентов, поскольку монополия одного производителя приведет к повышению цены на "Корвалол".