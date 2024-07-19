Фаріон прооперували після замаху

Вона розповіла, що близько 20:00 у відділення невідкладної медичної допомоги лікарні св. Пантелеймона поступила Ірина Фаріон у критичному стані. У неї були ознаки відкритого проникаючого вогнепального поранення голови.

Стан Фаріон критичний, вона впала в кому, додала лікар.

"Станом на зараз проведено операцію первинної хірургічної обробки рани голови. Пацієнтка перебуває на лікуванні, де ми продовжуємо боротися за її життя", - зазначила Матолінець.