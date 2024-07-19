Фаріон прооперували після замаху
У Львові медики прооперували громадську діячку та колишню нардепку Ірину Фаріон після того, як у неї стріляв невідомий.
Про це заявила керівник анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zaxid.net.
Вона розповіла, що близько 20:00 у відділення невідкладної медичної допомоги лікарні св. Пантелеймона поступила Ірина Фаріон у критичному стані. У неї були ознаки відкритого проникаючого вогнепального поранення голови.
Стан Фаріон критичний, вона впала в кому, додала лікар.
"Станом на зараз проведено операцію первинної хірургічної обробки рани голови. Пацієнтка перебуває на лікуванні, де ми продовжуємо боротися за її життя", - зазначила Матолінець.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні, 19 червня, увечері стало відомо, що у Фаріон стріляв невідомий, коли вона знаходилася біля свого будинку. Вона зазнала поранення в область голови.
Поліцейські зараз займаються розшуком нападника. Як розповів місцевий депутат Ігор Зінкевич, стрільця бачили сусіди.
Більш детально про замах - у матеріалі РБК-Україна.
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