Фаріон прооперували після замаху

У Львові медики прооперували громадську діячку та колишню нардепку Ірину Фаріон після того, як у неї стріляв невідомий.

Про це заявила керівник анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zaxid.net .

Вона розповіла, що близько 20:00 у відділення невідкладної медичної допомоги лікарні св. Пантелеймона поступила Ірина Фаріон у критичному стані. У неї були ознаки відкритого проникаючого вогнепального поранення голови.

Стан Фаріон критичний, вона впала в кому, додала лікар.

"Станом на зараз проведено операцію первинної хірургічної обробки рани голови. Пацієнтка перебуває на лікуванні, де ми продовжуємо боротися за її життя", - зазначила Матолінець.