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Фантастичний слемданк лідера "Нью-Орлеана" в контратаці перед сиреною: момент дня в НБА

Фото: Зайон Вільямсон набрав 33 пункти проти "Сперз" (twitter.com/PelicansNBA)
Автор: Антон Федорців

Важкий форвард "Нью-Орлеан Пеліканс" Зайон Вільямсон опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець став головним героєм протистояння зі "Сан-Антоніо". У блискавичній контратаці "Пеліканс" він сміливо пішов у "фарбу" та в оточенні трьох суперників поклав згори за 3,8 секунди до сирени.

Зрештою, "Нью-Орлеан" здобув нелегку перемогу (114:113). Виїзний успіх дозволив "Пеліканс" піднятися в топ-6 Західної конференції НБА. "Сперз" же залишились безнадійним аутсайдером.

Вільямсон став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 33 очки, зробив 8 підбирань і віддав 4 передачі. У лавах "Сан-Антоніо" найбільше поклав у скарбничку форвард Девін Васселл.

 

 

Хто такий Зайон Вільямсон

Уродженець Північної Кароліни, на студентському рівні виступав за "Дюк Блю Девілз". Перший номер драфту НБА-2019.

У дебютному сезоні на рівні асоціації провів 24 матчі за "Пеліканс", а вже за рік грав у Матчі всіх зірок НБА.  Потрапив до першої збірної новачків асоціації (2020). Пропустив усю кампанію 2021/22 через перелом правої ноги.

Влітку 2019 року Вільямсон підписав 5-річний контракт із брендом Jordan на 75 млн доларів. Коли сезон 2019/20 призупинили через пандемію, то форвард виплатив місячну зарплату працівникам "Смуті-кінг-центру" з власної кишені.

До слова, раніше НБА оприлюднила стартові п'ятірки Матчу всіх зірок-2024.

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