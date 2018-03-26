По факту присвоения лекарств на 8 млн гривен объявлено подозрение 7 работникам "Охматдета"

Подозрение объявлено заведующей аптечным складом больницы и 6 медсестрам

По факту присвоения лекарств на общую сумму около 8 млн гривен объявлено подозрение 7 работникам больницы "Охматдет". Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

"Прокуратура объявила подозрение чиновнику и 6 медсестрам больницы "Охматдет" в присвоении лекарственных средств на сумму около 8 млн гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время досудебным расследованием установлено, что заведующий аптечным складом больницы путем злоупотребления служебным положением в 2012-2015 годы присваивала лекарства под предлогом выдачи их для отделения больницы на общую сумму около 3 млн гривен.

Кроме того, о подозрении сообщено 6 старшим медсестрам отделений больницы, которые обратили в свою пользу лекарства на общую сумму около 5 млн гривен.

Сейчас заведующей аптечным складом больницы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, медсестрам также сообщено о подозрении по ч. 2,3,4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году первая очередь обновленного комплекса республиканской детской клинической больницы "Охматдет" начнет принимать пациентов.