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За фактом привласнення ліків на 8 млн гривень оголошено підозру 7 працівникам "Охматдиту"

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 12:29
Фото: прокуратура Києва (РБК-Україна)
Фото: прокуратура Києва (РБК-Україна)

Підозру оголошено завідувачу аптечним складом лікарні та 6 медсестрам

За фактом привласнення ліків на загальну суму близько 8 млн гривень оголошено підозру 7 працівникам лікарні "Охматдит". Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Києва.

"Прокуратура оголосила підозру посадовцю та 6 медсестрам лікарні "Охматдит" у привласненні лікарських засобів на суму близько 8 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі досудовим розслідуванням встановлено, що завідувач аптечним складом лікарні шляхом зловживання службовим становищем у 2012-2015 роки привласнювала ліки під приводом видачі їх для відділення лікарні на загальну суму близько 3 млн гривень.

Крім того, про підозру повідомлено 6 старшим медсестрам відділень лікарні, які обернули на власну користь ліки на загальну суму близько 5 млн гривень.

Наразі завідувачу аптечним складом лікарні повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, медсестрам також повідомлено про підозру за ч. 2,3,4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України і вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2018 році перша черга оновленого комплексу республіканської дитячої клінічної лікарні "Охматдит" почне приймати пацієнтів. 

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Теги публікації: Охматдит, подозрение, Прокуратура  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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