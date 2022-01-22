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По факту пожара в центральном офисе сети супермаркетов АТБ полиция открыла уголовное дело

Автор: Анна Полисученко

По факту пожара в центральном офисе сети супермаркетов АТБ полиция открыла уголовное дело. Предварительно установлено, что пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Пожар в девятиэтажном офисном здании вспыхнул в 14:15. Огонь распространился с 1 по 7 этажи. Локализовать возгорание удалось в 15:48. Полностью ликвидировать огонь удалось около 16:30.

На месте происшествия работали правоохранители и спасательные службы. Окончательная причина будет установлена ​​после проведения соответствующих экспертиз.

Следователи Днепровского районного управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Ранее мы писали, что пожар в центральном офисе сети супермаркетов АТБ в Днепре ликвидировали.

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ДнепрАТБ