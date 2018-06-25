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По факту повреждения памятника герою АТО в Доброполье начато уголовное производство

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 11:19
Фото: поврежденный памятник (police.dn.ua)
Фото: поврежденный памятник (police.dn.ua)

Правонарушение квалифицировано как хулиганство

По факту повреждения памятника герою антитеррористической операции (АТО) в Доброполье начато уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Злоумышленники разбили памятник Александру Ермакову, который погиб в 2015 году в боях под Дебальцевом. Правонарушение квалифицировано по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство)", - говорится в сообщении.

Памятник расположен в городском парке. О его повреждении сообщил местный житель.

Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лиц, которые уничтожили мемориал.

Напомним, в ночь на 24 июня в г. Буча и г. Доброполье были изуродованы памятники героям АТО.

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Теги публикации: памятник, повреждения, Новости АТО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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