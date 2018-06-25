За фактом пошкодження пам'ятника герою АТО у Добропіллі розпочато кримінальне провадження

Правопорушення кваліфіковане як хуліганство

За фактом пошкодження пам'ятника герою антитерористичної операції (АТО) у Добропіллі розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

"Зловмисники розбили пам’ятник Олександру Єрмакову, який загинув в 2015 році в боях під Дебальцевим. Правопорушення кваліфіковане за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство)", - йдеться у повідомленні.

Пам'ятник розташований у міському парку. Про його пошкодження повідомив місцевий житель.

Поліцейські вживають заходів щодо встановлення та затримання осіб, які знищили меморіал.

Нагадаємо, у ніч на 24 червня у м. Буча і м. Добропілля були знівечені пам'ятники героям АТО.