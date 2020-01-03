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По факту обмеления Шацких озер открыли уголовное производство

Новости » Общество     03.01.2020 - 22:01
По факту обмеления Шацких озер открыли уголовное производство
Иллюстративное фото (ogo.ua)

В частности, незаконная деятельность привела к обмелению озера Свитязь

Правохранители расследуют факты злоупотребления служебным положением должностными лицами на Волыни в интересах третьих лиц, которые могли привести к резкому падению уровня воды в Шацких озерах, в том числе одному из крупнейших озер Украины - Свитязе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области.

Отмечается, что должностные лица Госэкоинспекции, вопреки требованиям Закона Украины "Об оценке воздействия на окружающую среду", не осуществили оценки влияния, которое совершает на состояние озер незаконная деятельность субъектов хозяйствования.

Одно из таких предприятий построило неподалеку искусственные водные объекты на арендованной территории площадью 230 га без соответствующих на это документов и осуществляет с них водозабор для полива саженцев голубики на площади свыше 150 га.

При этом Государственная экологическая инспекция в Волынской области также не подала иска в суд для пресечения противоправной деятельности предприятия.

Следовательно, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о факте злоупотребления должностными лицами Госэкоинспекции служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (уголовное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 364 УК Украины).

В уголовном производстве продолжается досудебное расследование, в ходе которого будет дана правовая оценка также действиям других органов власти и субъектов хозяйствования.

РБК-Украина писало, что озеро Свитязь в Волынской области катастрофически мелеет, экологи уже бы'ют тревогу, ведь вскоре этот водоем может исчезнуть.

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