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За фактом обміління Шацьких озер відкрили кримінальне провадження

Новини » Суспільство     03.01.2020 - 22:01
За фактом обміління Шацьких озер відкрили кримінальне провадження
Ілюстративне фото (ogo.ua)

Зокрема, незаконна діяльність призвела до обміління озера Світязь

Правоохоронці розслідують факти зловживання службовим становищем посадовцями на Волині в інтересах третіх осіб, які могли призвести до різкого падіння рівня води в Шацьких озерах, в тому числі одному з найбільших озер України - Світязі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Волинської області.

Зазначається, що посадовці Держекоінспекції, всупереч вимогам Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", не здійснили оцінки впливу, який вчиняє на стан озер незаконна діяльність суб’єктів господарювання.

Одне з таких підприємств побудувало неподалік штучні водні об’єкти на орендованій території площею 230 га без відповідних на це документів та здійснює з них водозабір для поливу саджанців лохини на площі понад 150 га.

При цьому Державна екологічна інспекція у Волинській області також не подала позову до суду задля припинення протиправної діяльності підприємства.

Відтак, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про факт зловживання посадовцями Держекоінспекції службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України).

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування, у ході якого буде надано правову оцінку також діям інших органів влади та суб’єктів господарювання.

РБК-Україна писало, що озеро Світязь у Волинській області катастрофічно міліє, екологи вже б'ють тривогу, адже незабаром ця водойма може зникнути.

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