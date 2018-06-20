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Интервью

По факту нападения на пограничников в Черновицкой области открыто уголовное производство

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 18:50
Иллюстративное фото (yatsenyuk.org.ua)
Иллюстративное фото (yatsenyuk.org.ua)

Нападение на пограничников в Черновицкой области произошел вчера

По факту нападения на пограничников в Черновицкой области, которое произошло 19 июня 2018 года, открыто уголовное производство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Черновицкой области.

"Во вторник, 19 июня, в пределах пгт Красноильск Сторожинецкого района Черновицкой области неизвестные лица пытались блокировать движение пограничного наряда Черновицкого пограничного отряда и осуществить групповое нападение на работников отдела пограничной службы "Красноильск", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе конфликта пограничникам пришлось применить табельное оружие.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей).

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Черновицкой области группа неизвестных в количестве до 20 человек попытались напасть на пограничный наряд.

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Теги публикации: пограничники, нападение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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