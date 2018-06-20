За фактом нападу на прикордонників у Чернівецькій області відкрито кримінальне провадження

Напад на прикордонників у Чернівецькій області стався вчора

За фактом нападу на прикордонників у Чернівецькій області, який стався 19 червня 2018 року, відкрито кримінальне провадження. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Чернівецької області.

"У вівторок, 19 червня, в межах смт Красноїльськ Сторожинецького району Чернівецької області невідомі особи намагались блокувати рух прикордонному наряду Чернівецького прикордонного загону та здійснити груповий напад на працівників відділу прикордонної служби "Красноїльськ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у ході конфлікту прикордонникам довелось застосувати табельну зброю.

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків).