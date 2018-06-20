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За фактом нападу на прикордонників у Чернівецькій області відкрито кримінальне провадження

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 18:50
Ілюстративне фото (yatsenyuk.org.ua)
Ілюстративне фото (yatsenyuk.org.ua)

Напад на прикордонників у Чернівецькій області стався вчора

За фактом нападу на прикордонників у Чернівецькій області, який стався 19 червня 2018 року, відкрито кримінальне провадження. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Чернівецької області.

"У вівторок, 19 червня, в межах смт Красноїльськ Сторожинецького району Чернівецької області невідомі особи намагались блокувати рух прикордонному наряду Чернівецького прикордонного загону та здійснити груповий напад на працівників відділу прикордонної служби "Красноїльськ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у ході конфлікту прикордонникам довелось застосувати табельну зброю.

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора у Чернівецькій області група невідомих у кількості до 20 осіб спробували напасти на прикордонний наряд.

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Теги публікації: пограничники, нападение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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