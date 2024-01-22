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Фактично незмінна. В ЗСУ назвали кількість росіян на Куп'янському напрямку

Куп'янськ, Понеділок 22 січня 2024 18:45
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Фактично незмінна. В ЗСУ назвали кількість росіян на Куп'янському напрямку Фото: в ЗСУ назвали кількість росіян на Куп'янському напрямку (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

На Куп'янському напрямку склад російської армії фактично не зазнав змін. Станом на зараз там до 45 тисяч окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.

"На Куп'янському напрямку склад росіян не зазнав змін. 200 тисяч - це їх угрупування у смузі відповідальності "Хортиця", - повідомив Фітьо.

За його словами, станом на сьогодні, на Куп'янському напрямку орієнтовно сконцентровано 44 тисячі окупантів.

"Їхня кількість в принципі не змінюється, ми все це відслідковуємо. Єдине - вони зараз активізувалися більше", - додав він.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські війська продовжують заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога на Донеччині. Минулої доби сталося 68 бойових зіткнень.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 22 січня, склали 830 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 376 860 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 танків, 23 ББМ та 21 артсистему.

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Війна Росії проти України Купянск
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