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Фактически уходят. Volvo и Land Rover Jaguar до минимума сокращают штат в России

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Москва, Вторник 26 апреля 2022 09:23
Фактически уходят. Volvo и Land Rover Jaguar до минимума сокращают штат в России Фото: Volvo и Land Rover Jaguar сокращают офисы в России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Автомобильные концерны Volvo и Land Rover Jaguar сокращают российские офисы до минимума. Это фактически говорит об уходе компаний из рынка России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсант.

Отмечается, что компании сокращают до 80% персонала и оставляют лишь административных работников.

При этом шведская марка Volvo продолжит гарантийную поддержку пользователей и готова оплачивать ввезенные в обход правообладателя запчасти. На этот шаг готовы пойти и другие автопроизводители, поскольку сами компании из-за санкций не могут ввести детали в России. В противном случае они должны будут выкупить гарантийные автомобили.

Однако официально компании еще не объявили о полном уходе из российского рынка. Также не ясно, будет ли британский Land Rover Jaguar осуществлять гарантийную поддержку российских клиентов.

Напомним, автоконцерн Volvo первым прекратил производство машин в России. Причиной стало военное вторжение в Украину.

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