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Volvo первым из автопроизводителей прекращает выпуск машин в России из-за нападения на Украину

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Понедельник 28 февраля 2022 18:13
Volvo первым из автопроизводителей прекращает выпуск машин в России из-за нападения на Украину Завод Volvo (Фото: volvogroup.com)
Автор: Константин Широкун

Шведский производитель грузовых автомобилей приостановил производство и продажи машин в России. Главной причиной называют вторжение России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

Volvo Group в России производит примерно 3% от мирового объема своих машин и имеет один завод в стране.

"Теперь у нас есть немного больше ясности в отношении санкций и безопасности в регионе. Это означает, что все операции в России прекращаются", — сообщил один из топ-менеджеров компании, пожелавший остаться неизвестным. Представитель компании также добавил, что эта санкционная мера будет действовать неопределенный период времени.

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

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