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Fairfax Financial Holdings та його представники в Україні задонатили 200 000 доларів для допомоги ветеранам війни

 

В умовах триваючої війни підтримка захисників України стала однією з ключових ініціатив багатьох компаній. Страхові компанії ARX, UNIVERSALNA та Colonnade, які є частиною канадської страхової групи Fairfax Financial Holdings в Україні, передали 100 000 доларів для допомоги ветеранам війни. Окрім цього, акціонер компаній – Fairfax – збільшив суму допомоги ще на 100 000 доларів, довівши загальну суму внеску до 200 000 доларів.

Щодня тисячі воїнів повертаються з фронту, потребуючи не лише медичної допомоги, а й психологічної та соціальної підтримки. Компанії ARX, UNIVERSALNA та Colonnade розуміють, що саме зараз час діяти: допомагати військовим у їхній реінтеграції в цивільне життя, створювати можливості для особистісного розвитку та забезпечувати підтримку на державному й бізнесовому рівнях. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку програм реабілітації центру Superhumans та VeteranHun.

«Наші ветерани – це люди, які ризикували життям заради нашого майбутнього, і ми маємо робити все можливе, щоб забезпечити їм гідні умови повернення до мирного життя,» – заявив Голова правління ARX, Андрій Перетяжко. «Допомога не має чекати завершення війни. Ми вдячні кожному захиснику й вважаємо, що наша участь – це лише початок великого шляху підтримки».

Fairfax Financial Holdings та його представники в Україні вже не вперше підтримують суспільно важливі ініціативи. Співпраця з благодійними організаціями, допомога українцям, які постраждали внаслідок воєнних дій та підтримка ЗСУ – великий пласт роботи cтрахової ARX. З початку повномасштабної війни сума допомоги ЗСУ вже перевищила 60 млн грн, основним партнером для системної допомоги війську є фонд «Повернись живим».

 

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