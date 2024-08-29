Фахівці розповіли, яким бензином не можна заправляти генератори

Після масованих обстрілів на вулиці повернулись генератори. Щоб вони працювали довше, фахівці радять вчасно обслуговувати двигун, зменшувати навантаження вдвічі у спеку та використовувати якісне пальне.

Один з найважливіших факторів для справної роботи генератора – якість пального, особливо – для бензинового, зазначають фахівці.

"Неякісний бензин поступово вбиває генератор, навіть коли той не працює. Ремонт через використання такого пального – буде не просто дороговартісним, а й може перевищувати вартість самого генератора", - йдеться у сюжеті.

Минулого місяця проводили експеримент, де за допомогою Випробувального центру паливно-мастильних матеріалів перевіряли якість пального на українських АЗС.

"Серед основних порушень, які вдалося виявити – зависокий вміст спирту в бензині. Так, у бензині БРСМ-Нафта було зафіксовано перевищення норми етанолу – у понад 7 разів. Також державні норми порушили і на Мотто, Люксвен та так званій «бочці». Тож зекономивши на пальному – ви заплатите куди більше за ремонт генератора. Щоб не втрапити в таку ситуацію – обирайте вчасний догляд і заправляйте техніку бензином, який не складається на третину зі спирту, як у згаданих вище заправках", – наголошується у сюжеті.

Керівник сервісу РемТех Вадим Моравський радить вчасно обслуговувати двигун та враховувати спеку.

"Бувають такі випадки, фатальні навіть, що двигун не підлягає ремонту, якщо вчасно його не обслуговувати. Споживачі зазвичай не звертають на це увагу, думають, що мастило треба замінювати раз на 10 тисяч, але не враховують, що в звичайних отаких генераторах це потрібно робити раз на 50-80 годин. Також спеку треба враховувати, і номінальну потужність при тривалій роботі зменшувати вдвічі", – наголошує він.