Фахівці GSC Game World навчатимуть геймдеву студентів КПІ

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського розпочинає підготовку майбутніх розробників відеоігор за новою освітньою програмою. До формування курсу приєднується GSC Game World, творці серії S.T.A.L.K.E.R., яким цього року виповнюється 30 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення навчального закладу.

На факультеті інформатики та обчислювальної техніки студенти отримають доступ до майстер-класів, хакатонів, кіберзмагань, технічних семінарів та спільних дослідницьких проєктів зі спеціалістами GSC.

Навчання передбачає не лише академічну підготовку, а й дуальну освіту: частину практичних завдань студенти виконуватимуть безпосередньо всередині робочих процесів студії, занурюючись у реальні цикли ігрового продакшену - від прототипування до повного виробничого пайплайну.

Університет підкреслює, що партнерство з GSC створює для студентів унікальні умови - можливість вчитися у команди, яка фактично сформувала національну індустрію ігор. За 30 років існування студія стала одним із символів України у світі, а її проєкти вплинули на культуру кількох поколінь гравців. Саме тому КПІ запускає також програми профорієнтації та підвищення кваліфікації, орієнтовані на тих, хто прагне працювати у GameDev на глобальному рівні.

Додамо, що цього року студія GSC Game World відзначає 30 років роботи. Інвестор GSC Максим Кріппа згадує, що ключовим моментом розвитку став 2020 рік - час, коли команді потрібно було здійснити технологічний стрибок, розширити компетенції та зміцнити команду.

"Ми з партнерами мали амбіцію - вивести український геймдев на глобальний рівень. Це було б неможливо без нового досвіду, капіталу, технологій та розвитку команди", - говорить він.

Інвестиції дозволили студії переосмислити масштаб проєктів і перейти до нового рівня продакшену. Це стало особливо важливо під час повномасштабної війни, коли команда не лише зберегла процес розробки S.T.A.L.K.E.R. 2, а й суттєво оновила концепцію гри. Проєкт перетворився на цифрового амбасадора України у світі: символ стійкості, здатності працювати під тиском і водночас створювати продукт глобального масштабу.

Після релізу на ПК та Xbox студія розширила географію присутності - гра вийшла також на PlayStation 5, відкривши доступ до нової міжнародної аудиторії. За словами Кріппи, це стало підтвердженням того, що український GameDev не лише здатен конкурувати з провідними світовими студіями, а й посідати перші місця у чартах продажів.

"Сьогодні GSC - це команда, що виросла у десять разів. Це мільйони проданих копій, топові позиції у світових чартах, присутність у 80 країнах світу. Але попереду ще більше - нові всесвіти, формати та горизонти масштабування. Ми тільки починаємо. Все обов’язково буде Україна", - резюмував Максим Кріппа.