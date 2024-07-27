Фахівець із хвороби Паркінсона зустрічався з лікарем Байдена у Білому домі, - ЗМІ

На початку 2024 року провідний спеціаліст із хвороби Паркінсона зустрічався у Білому домі з лікарем президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Згідно з журналами відвідувань, цього року доктор Кевін Кеннард відвідав Білий дім уже тричі: 17 січня на зустрічі з доктором Байдена Кевіном О'Коннором, а також з іншим співробітником 26 січня та 28 березня.

Загалом, за останній рік, починаючи з липня 2023 року, Кеннард був у Білому домі щонайменше 8 разів. Але тільки на зустрічі 17 січня лікаря Байдена вказали як людину, яку відвідали. Обставини зустрічі Кеннарда та О'Коннора невідомі.

У понеділок вечері лікар Байдена зробив незвичайний крок, опублікувавши лист, в якому викладалися деякі подробиці візитів Кеннарда до Білого дому після кількох днів спекуляцій про здоров'я президента. У листі він написав, що "Байден не відвідував невролога, крім щорічного медичного огляду".

О'Коннор описав Кеннарда як "неврологічного фахівця, який оглядав президента Байдена під час кожного щорічного медичного огляду" і зазначив, що висновки фахівця включалися щоразу, коли він публікував результати медичного огляду президента.

У свою чергу представники Білого дому заперечують спекуляціям навколо здоров'я Байдена та зазначають, що адміністрацію відвідує широкий спектр фахівців для надання допомоги тисячам військовослужбовців, які працюють на території.