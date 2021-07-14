ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Facebook запустил новую функцию для групп

Новина українською →
Среда 14 июля 2021 20:42
Facebook запустил новую функцию для групп Фото: Facebook запустил новую функцию для групп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Социальная сеть Facebook представила новую функцию для групп под названием "Эксперты группы". Она позволит администраторам обозначать участников, обладающих высокими знаниями по теме группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

"Эксперты групп" будут иметь значок рядом со своим именем, подтверждающий их повышенный статус. Этот значок будет отображаться в сообщениях, комментариях и в функции вопросов и ответов.

Эксперты будут выбираться администраторами группы, и получат исключительные полномочия только после того, как примут номинацию. Администраторы также могут отменить данный статус.

Издание отмечает, что Facebook тестирует способы облегчить администраторам поиск таких экспертов, предлагая конкретным пользователям в сфере игр и фитнеса.

Такая тактика позволит росту групп, поскольку новые эксперты смогут пригласить в группу последователей, которые недавно взаимодействовали с их главной страницей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Facebook соцсети
NEWS
На Донбассе в результате обстрелов ранили двух военных
На Донбассе в результате обстрелов ранили двух военных
DAILY
Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти