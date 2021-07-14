ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Facebook запустив нову функцію для груп

Новость на русском →
Середа 14 липня 2021 20:42
Facebook запустив нову функцію для груп Фото: Facebook запустив нову функцію для груп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Соціальна мережа Facebook представила нову функцію для груп під назвою "експерти групи". Вона дозволить адміністраторам позначати учасників, що володіють високими знаннями по темі групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

"Експерти груп" матимуть значок поруч зі своїм ім'ям, що підтверджує їх підвищений статус. Цей значок буде відображатися в повідомленнях, коментарях і в функції питань і відповідей.

Експерти будуть вибиратися адміністраторами групи, і отримають виняткові повноваження тільки після того, як приймуть номінацію. Адміністратори також можуть скасувати цей статус.

Видання зазначає, що Facebook тестує способи полегшити адміністраторам пошук таких експертів, пропонуючи конкретним користувачам у сфері ігор та фітнесу.

Така тактика дозволить зростанню груп, оскільки нові експерти зможуть запросити в групу послідовників, які нещодавно взаємодіяли з їх головною сторінкою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Facebook соцсети
NEWS
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили двох військових
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили двох військових
DAILY
Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі