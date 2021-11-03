ru ua
Ср, 03 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Facebook запускает функцию подписок: как она будет работать

Новина українською →
Среда 03 ноября 2021 22:14
Facebook запускает функцию подписок: как она будет работать Фото: Facebook запускает функцию подписок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Meta вводит новый инструмент в платформу Facebook. Он поможет авторам контента избегать 30% комиссии с подписки от Apple.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Марка Цукерберга.

Речь идет о функции, которая получила название "Подписки поклонников", что позволяет каждому желающему оформить подписку на автора контента.

Отныне, авторы смогут самостоятельно делиться ссылками, которые можно настроить. Если пользователь платформы подпишется - автор получит все средства с учетом налогов, поскольку оплата будет проходить через платежную систему компании Facebook Pay. Apple, со своей стороны, берет 30% комиссию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Facebook Соединенные Штаты Америки Марк Цукерберг
NEWS
Пандемия COVID может завершиться в 2022 году и перейти в сезонную болезнь, - Reuters
Пандемия COVID может завершиться в 2022 году и перейти в сезонную болезнь, - Reuters
DAILY
Как высокие цены на газ ударят по аграриям и будут ли дорожать продукты
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как высокие цены на газ ударят по аграриям и будут ли дорожать продукты