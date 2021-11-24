UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Facebook заблокировал страницу "Укртрансгаза"

Автор: Мария Кучерявец

Социальная сеть Facebook заблокировала официальную страницу АО "Укртрансгаз". Это произошло вчера, 23 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора по интегрированным коммуникациям группы "Нафтогаз" Максима Белявского.

"Организовывать коммуникации - это, как приходить на ежедневную тренировку, но с новыми преградами. Например, вчера вечером, среди всего прочего, была заблокирована страница Укртрансгаза в Facebook, и это на старте отопительного сезона", - написал Белявский.

Он отметил, что за последние 6 месяцев, Facebook уже дважды блокировал страницу "Укртранснафты".

"Это происходило после передачи в управление продуктопровода "Самара-Западное направление", - добавил Белявский.

Отметим, что при загрузке страницы "Укртрансгаза" в соцсети Facebook появляется окно с надписью: "Этот контент сейчас недоступен".

Фото: Facebook заблокировал страницу "Укртрансгаза" (скрин экрана)

Читайте РБК-Украина в Google News
УкртрансгазFacebook