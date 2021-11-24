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Facebook заблокировал страницу "Укртрансгаза"

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Киев, Среда 24 ноября 2021 11:47
Facebook заблокировал страницу "Укртрансгаза" Фото: Facebook заблокировал страницу "Укртрансгаза" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Социальная сеть Facebook заблокировала официальную страницу АО "Укртрансгаз". Это произошло вчера, 23 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора по интегрированным коммуникациям группы "Нафтогаз" Максима Белявского.

"Организовывать коммуникации - это, как приходить на ежедневную тренировку, но с новыми преградами. Например, вчера вечером, среди всего прочего, была заблокирована страница Укртрансгаза в Facebook, и это на старте отопительного сезона", - написал Белявский.

Он отметил, что за последние 6 месяцев, Facebook уже дважды блокировал страницу "Укртранснафты".

"Это происходило после передачи в управление продуктопровода "Самара-Западное направление", - добавил Белявский.

Отметим, что при загрузке страницы "Укртрансгаза" в соцсети Facebook появляется окно с надписью: "Этот контент сейчас недоступен".

Facebook заблокировал страницу &quot;Укртрансгаза&quot;Фото: Facebook заблокировал страницу "Укртрансгаза" (скрин экрана)

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Укртрансгаз Facebook
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