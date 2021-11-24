"Организовывать коммуникации - это, как приходить на ежедневную тренировку, но с новыми преградами. Например, вчера вечером, среди всего прочего, была заблокирована страница Укртрансгаза в Facebook, и это на старте отопительного сезона", - написал Белявский.

Он отметил, что за последние 6 месяцев, Facebook уже дважды блокировал страницу "Укртранснафты".

"Это происходило после передачи в управление продуктопровода "Самара-Западное направление", - добавил Белявский.

Отметим, что при загрузке страницы "Укртрансгаза" в соцсети Facebook появляется окно с надписью: "Этот контент сейчас недоступен".

Фото: Facebook заблокировал страницу "Укртрансгаза" (скрин экрана)